По данным газеты The Washington Post, Вашингтон не дал «зелёный свет» на поставки Украине ракет‑перехватчиков для комплексов Patriot, которые планировала осуществить третья страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ В Херсонской обла...
- ЛЛ Глава Nvidia Джен...
- ГБ В Одессе паника, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым