Пограничники вернули на родину сбежавшего в Белоруссию из европейской страны пса

Гражданка Литвы обратилась в Госпогранкомитет Белоруссии с просьбой поискать ее пса. Литовка связалась с пограничниками через социальные сети и рассказала, что ее собака убежала от нее и пересекла границу с Белоруссией недалеко от города Сморгонь.