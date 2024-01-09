Пограничники вернули на родину сбежавшего в Белоруссию из европейской страны пса

Гражданка Литвы обратилась в Госпогранкомитет Белоруссии с просьбой поискать ее пса. Литовка связалась с пограничниками через социальные сети и рассказала, что ее собака убежала от нее и пересекла границу с Белоруссией недалеко от города Сморгонь.
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