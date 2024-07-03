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Николь Кидман поразила неожиданным заявлением о себе

Николь Кидман поразила неожиданным заявлением о себе

Актриса предстала в непривычном свете. Николь Кидман рассказала о своей проблемной юности LEGION-MEDIAК своим 56 годам Николь Кидман успела заработать репутацию не только талантливой актрисы, но и преданной жены, спокойной, нежной и заботливой матери.

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