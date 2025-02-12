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Румменигге: «Мы в Германии должны перестать верить в то, что только наши ценности имеют значение во всем мире»

Румменигге: «Мы в Германии должны перестать верить в то, что только наши ценности имеют значение во всем мире»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге осудил оскорбительные баннеры в адрес президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, появлявшиеся на трибунах мюнхенцев во время матча в Лиге чемпионов между этими командами.

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