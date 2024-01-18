Лучший судебный эксперт МЧС России по установлению причин пожаров работает в Удмуртии

На торжественной церемонии награждения XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» вручили награду победителю в номинации «Лучший сотрудник судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».
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