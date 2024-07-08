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Бастрыкин запросил доклад о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Бастрыкин запросил доклад о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Трое мигрантов напали на сотрудницу телекомпании в Москве и надругались над ней. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, глава СКР Александр Бастрыкин велел доложить ему о расследовании, сказано в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

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