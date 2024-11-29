Стали известны подробности задержания криминальных авторитетов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября, ФедералПресс. Задержанные на Синих Камнях мужчины были освобождены. В отношении некоторых лиц были составлены административные протоколы Об этом сообщил представитель Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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