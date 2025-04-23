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Царьград

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  • Юрий Юрченко
    Видимо, пора в очередной раз делать зачистку среди командования, и, видимо, очень жёсткую. Совсем берега потеряли защ...Офицера СВО отказ...
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МВД не намерено усиливать контроль за техсостоянием машин старше 10 лет

МВД не намерено усиливать контроль за техсостоянием машин старше 10 лет

Ранее появились слухи, что полиция будет пристальнее обращать внимание на дорогах на автомобили "со стажем".

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