Medical Insider

71 подписчик

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Псилоцибин обладает сравнимым с традиционными антидепрессантами долгосрочным эффектом в борьбе с депрессией

Сравнение экспериментального психоделического препарата псилоцибина и популярного антидепрессанта селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) показывает, что оба средства улучшают симптомы депрессии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх