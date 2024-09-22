Псилоцибин обладает сравнимым с традиционными антидепрессантами долгосрочным эффектом в борьбе с депрессией

Сравнение экспериментального психоделического препарата псилоцибина и популярного антидепрессанта селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) показывает, что оба средства улучшают симптомы депрессии.
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