ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Россия не собирается больше никого предупреждать, показательно проводить какие-то учения или хоть как-то демонстрировать свою слабость.
"БОЛЬШЕ НИКАКИХ "КРАСНЫХ ЛИНИЙ": СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАНЕСТИ ПО ЗАПАДУ ЯДЕРНЫЙ УДАР
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Давно пора это сделать, если не прекратят подличать и лицемерить!.
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18 час.
Наталья Волкова
Почему бы не долбануть? Давно пора, не надо решать, предупреждать, надо и всё.
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15 час.
m
mikmik
"...ничего не последует со стороны России," поскольку у тех (у того), кто мог бы отдать приказ, дети - там, счета в банках - там, интересы друзей и партнеров - тоже там. И при малейшей попытке отдать подобный приказ последует угроза (ультиматум)… Это Сталину не смели предъявлять ультиматумы, это Сталин сказал: "Я лейтенанта на фельдмаршала не меняю". А нынешние способны только плакать: "Опять обманули". Удивительно. Неужели авторы и комментаторы не понимают, что в рамках современной капиталистической России победа почти невозможна. Разве что заправилы и лидеры в приступе помешательства создадут некоторые независимые структуры такие, как Госплан и СМЕРШ. Но в это не верится, среди современных правителей сумасшедших нет и создавать для себя расстрельную команду никто не будет. Остается только надежда на приемлемый договорняк.
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5 час.
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