"БОЛЬШЕ НИКАКИХ "КРАСНЫХ ЛИНИЙ": СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАНЕСТИ ПО ЗАПАДУ ЯДЕРНЫЙ УДАР

m

mikmik

"...ничего не последует со стороны России," поскольку у тех (у того), кто мог бы отдать приказ, дети - там, счета в банках - там, интересы друзей и партнеров - тоже там. И при малейшей попытке отдать подобный приказ последует угроза (ультиматум)… Это Сталину не смели предъявлять ультиматумы, это Сталин сказал: "Я лейтенанта на фельдмаршала не меняю". А нынешние способны только плакать: "Опять обманули". Удивительно. Неужели авторы и комментаторы не понимают, что в рамках современной капиталистической России победа почти невозможна. Разве что заправилы и лидеры в приступе помешательства создадут некоторые независимые структуры такие, как Госплан и СМЕРШ. Но в это не верится, среди современных правителей сумасшедших нет и создавать для себя расстрельную команду никто не будет. Остается только надежда на приемлемый договорняк.