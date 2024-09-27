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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"БОЛЬШЕ НИКАКИХ "КРАСНЫХ ЛИНИЙ": СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАНЕСТИ ПО ЗАПАДУ ЯДЕРНЫЙ УДАР

"БОЛЬШЕ НИКАКИХ "КРАСНЫХ ЛИНИЙ": СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАНЕСТИ ПО ЗАПАДУ ЯДЕРНЫЙ УДАР

ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Россия не собирается больше никого предупреждать, показательно проводить какие-то учения или хоть как-то демонстрировать свою слабость.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Давно пора это сделать, если не прекратят подличать и лицемерить!.
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18 час.
Наталья Волкова
Почему бы не долбануть? Давно пора, не надо решать, предупреждать, надо и всё.
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15 час.
m
mikmik
&quot;...ничего не последует со стороны России,&quot;  поскольку у тех (у того), кто мог бы отдать приказ, дети - там, счета в банках - там, интересы друзей и партнеров - тоже там. И при малейшей попытке отдать подобный приказ последует угроза (ультиматум)… Это Сталину не смели предъявлять ультиматумы, это Сталин сказал: &quot;Я лейтенанта на фельдмаршала не меняю&quot;. А нынешние способны только плакать: &quot;Опять обманули&quot;. Удивительно. Неужели авторы и комментаторы не понимают, что в рамках современной капиталистической России победа почти невозможна. Разве что заправилы и лидеры в приступе помешательства создадут некоторые независимые структуры такие, как Госплан и СМЕРШ. Но в это не верится, среди современных правителей сумасшедших нет и создавать для себя расстрельную команду никто не будет. Остается только надежда на приемлемый договорняк.
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5 час.

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