В омскому аэропорту прекратят полномочия гендиректора Олега Селиверстова (на фото) и, возможно, сразу выберут его снова.
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В омскому аэропорту прекратят полномочия гендиректора Олега Селиверстова (на фото) и, возможно, сразу выберут его снова.