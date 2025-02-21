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Царьград

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В Казахстане потребовали от Украины наказать виновных в подрыве НПЗ «Кропоткинская»

В Казахстане потребовали от Украины наказать виновных в подрыве НПЗ «Кропоткинская»

Нефтеперекачивающая станция выведена из строя атакой дрона, и республика несёт убытки не только как акционер КТК, но и как поставщик нефти по трубопроводу.

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