Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 3 февраля

Власти Южной Кореи вызвали в МИД российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в ответ на недавнее заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля.
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