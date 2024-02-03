Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 3 февраля

Власти Южной Кореи вызвали в МИД российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в ответ на недавнее заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля.