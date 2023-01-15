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"Тоник детям не игрушка": профессор Эллер пояснил, почему нельзя перебарщивать с энергетическими напитками

"Тоник детям не игрушка": профессор Эллер пояснил, почему нельзя перебарщивать с энергетическими напитками

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, которым предлагается ввести полный запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также убрать их из торговых точек в театрах, спортивных центрах, поликлиниках и больницах.

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