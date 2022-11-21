В Украине планируют ввести штрафные балы для водителей и фантомы полицейские патрули

В Украине собираются усилить контроль за исполнением правил дорожного движения. По словам заместителя начальника департамента патрульной полиции, за 10 месяцев 2022 года, на украинских дорогах зафиксировано 14622 ДТП с пострадавшими.
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