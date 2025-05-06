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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ´.

´ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ´.

С 1 апреля по 30 июня проходит профилактическая акция ´ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ´. ИСПРАВНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ВАШЕМ ДОМЕ - ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!С 1 апреля по 30 июня проходит профилактическая акция ´ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ´.

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