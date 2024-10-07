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Верной дорогой, как говорится. Главное, нам таких ошибок не повторять

Верной дорогой, как говорится. Главное, нам таких ошибок не повторять

Папа Римский объявил грехом противодействие миграции. Во время покаянной церемонии в Риме во вторник, 1 октября, понтифик ввел семь новых грехов в католическую доктрину.

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Комментарии
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ОС
Олег Сорин
Грех против бедности - это интересно. Т.е. те кто против бедности грешники???
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6 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
ПЯдерасты вобщем...
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2 час.

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