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Царьград

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Reuters: Шесть судов пересекли Ормузский пролив 2 сентября

Reuters: Шесть судов пересекли Ормузский пролив 2 сентября

Только шесть грузовых судов прошли через Ормузский пролив 2 сентября, что на пять меньше, чем днем ранее.

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