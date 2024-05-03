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Вестник Бабушкинского района

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Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Любой разработчик может проверить нейросети на поиск признаков патологий головного мозга Московская цифровая библиотека постоянно пополняется новыми наборами данных, благодаря которым, специалисты могут тестировать и развивать искусственный интеллект, выявляющий различные патологии.

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