Депутат Даванков призвал поднять минимальную зарплату учителям на одной ставке

Работающие на одной ставке российские учителя должны получать минимум полторы средних зарплаты по своему региону, считают депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Ярослав Самылин.
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