Жители Невады назвали сильные стороны кандидата в вице-президенты Вэнса

Невзирая на небольшой для мира глобальной политики возраст, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс отличается от конкурентов трезвым взглядом на жизнь среднестатистических американцев.
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