Скульптура в скале Dubian Monsalve Torres

Художник Дубиан Монсальве вырезал эту большую уличную скульптуру “Беременная гора” в 2012 году недалеко от города Санто-Доминго Медельина, КолумбияВ интервью для ACI Press автор заявил, что его работа на самом деле возникала как дань уважения жителям этого района, которые в 90-х годах испытали много трудностей.
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