Химки-М – Квант где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 11 августа

В воскресенье, 11 августа, сыграют Химки-М и Квант в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ). Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.