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«Радиостанция Судного дня» внезапно «ожила» перед переговорами Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня» внезапно «ожила» перед переговорами Путина и Трампа

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», неожиданно активизировалась накануне переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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