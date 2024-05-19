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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о Джикии: «Когда уходит российский футболист такого калибра, это всегда неприятный момент. Расставаться с ними надо соответственно»

Вчера красно-белые объявили, что защитник покинет клуб по окончании сезона.  – Как вы относитесь к уходу Георгия Джикии из «Спартака»? – Георгий – заслуженный, опытный футболист, начинал у меня играть в сборной.

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