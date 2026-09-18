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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о титулах в «Ф-1»: «Роль психологии – 95 процентов»

Гонщик « Астон Мартин » Фернандо Алонсо ответил на вопрос о значимости психологии в сравнении с физическими аспектами и подготовкой для завоевания титулов в «Формуле-1».

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