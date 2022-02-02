В Петербурге два сотрудника ГИБДД избили 24-летнюю девушку, которая оказалась оперативником

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между двумя сотрудниками ГИБДД и девушкой-оперативником. "78" в своем Telegram-канале сообщает, что конфликт между правоохранителями возник на парковке и продолжился в отделе полиции Василеостровского УМВД.