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В Петербурге два сотрудника ГИБДД избили 24-летнюю девушку, которая оказалась оперативником

В Петербурге два сотрудника ГИБДД избили 24-летнюю девушку, которая оказалась оперативником

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между двумя сотрудниками ГИБДД и девушкой-оперативником. "78" в своем Telegram-канале сообщает, что конфликт между правоохранителями возник на парковке и продолжился в отделе полиции Василеостровского УМВД.

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