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Они все разрушили! Поклонники возмущены продолжением «Секса в большом городе» (осторожно, спойлер!)

Они все разрушили! Поклонники возмущены продолжением «Секса в большом городе» (осторожно, спойлер!)

Вчера на платформе HBO Max состоялась премьера продолжения сериала «Секс в большом городе», новость о возвращении персонажей на экран вызвала неоднозначную реакцию, но после премьеры первых эпизодов поклонники вынесли неутешительный вердикт.

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