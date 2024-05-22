В Республике Татарстан депутат муниципального района подозревается в получении взятки

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 62-летнего депутата Актанышского сельского поселения Актанышского муниципального района, депутата Совета Актанышского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)