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Артем Лобов согласился провести бой с Зубайрой Тухуговым на турнире ACA в Грозном

Бывший боец UFC Артем Лобов готов подраться с Зубайрой Тухуговым в Грозном. Лобов написал комментарий под видео в аккаунте АСА в соцсетях, на котором глава лиги Магомед Бибулатов обсуждает с матчмейкерами возможность сделать этот бой.

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