Об итогах приема граждан в региональной Приемной Президента Российской Федерации

В региональной Приемной Президента Российской Федерации состоялся личный прием граждан заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Василевичем Константином Игоревичем.
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