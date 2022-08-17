Чем обернётся «контрнаступление» ВСУ? В Киеве озвучили три сценария

Вадим Москаленко ) У Киева есть несколько сценариев развязки вооруженной конфронтации с РФ, два из которых предусматривают незавидное будущее как для и без того обескровленной Украины, так и для экономически и энергетически истощенной Европы.
Вадим Москаленко ) У Киева есть несколько сценариев развязки вооруженной конфронтации с РФ, два из которых предусматривают незавидное будущее как для и без того обескровленной Украины, так и для экономически и энергетически истощенной Европы.
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