Киев просит у Запада «особые патроны» для русских

Мать секретаря Совета Нацбезопасности Украины Данилова, призывающего «уничтожить Россию», в Луганске живет, сынок призывает ее бомбить Дмитрий Родионов На фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Сегал Андрей Дмитриев Россию нужно уничтожить, а не вести с ней мирные переговоры, недостойные украинского народа, — заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.