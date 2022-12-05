Страна и люди

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Киев просит у Запада «особые патроны» для русских

Киев просит у Запада «особые патроны» для русских

Мать секретаря Совета Нацбезопасности Украины Данилова, призывающего «уничтожить Россию», в Луганске живет, сынок призывает ее бомбить Дмитрий Родионов На фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Сегал   Андрей Дмитриев Россию нужно уничтожить, а не вести с ней мирные переговоры, недостойные украинского народа, — заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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