Камера на двери сняла как курьер привез посылку и люди пришли в ярость

Доставки в современном мире стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы заказываем продукты, одежду, электронику, и все это привозят прямо к двери — именно поэтому недавние возмутительные действия одного из курьеров вызвали ярость у людей по всему миру.
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