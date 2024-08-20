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Камера на двери сняла как курьер привез посылку и люди пришли в ярость

Камера на двери сняла как курьер привез посылку и люди пришли в ярость

Доставки в современном мире стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы заказываем продукты, одежду, электронику, и все это привозят прямо к двери — именно поэтому недавние возмутительные действия одного из курьеров вызвали ярость у людей по всему миру.

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Karmadon
Дебил.
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