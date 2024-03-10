Пушков, комментируя оговорку Байдена, заявил, что США завязли на Украине

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя оговорку американского президента Джо Байдена, перепутавшего Афганистан с Украиной, заявил о том, что Соединенные Штаты завязли в бывшей советской республике.
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