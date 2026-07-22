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Торги на фондовых биржах Токио завершились разнонаправленно

Торги на фондовых биржах Токио завершились разнонаправленно

Торги на фондовых биржах Токио завершились разнонаправленно, показывают биржевые данные 22 июля. Утром базовый индекс Nikkei ненадолго поднялся более чем на 2%, поскольку акции компаний, связанных с производством полупроводников, последовали за ростом их американских и южнокорейских аналогов на предположениях о дальнейшем росте спроса на чипы.

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