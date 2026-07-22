Торги на фондовых биржах Токио завершились разнонаправленно, показывают биржевые данные 22 июля. Утром базовый индекс Nikkei ненадолго поднялся более чем на 2%, поскольку акции компаний, связанных с производством полупроводников, последовали за ростом их американских и южнокорейских аналогов на предположениях о дальнейшем росте спроса на чипы.
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