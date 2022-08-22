Газета.ру

7 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ali Babaja
    Смерть убийце.Член администраци...
  • Владимир Оробей
    Это называется "делать хорошую мину, при плохой игре". Пиндосами и Ко разорваны в клочья все международные договора, ...IMAX запретила по...
  • macs Mike
    what has USA NATO been telling the world?: Я верю, что американское ЦРУ обучает граждан Украины в интересах прокси-во...Глава МИД Эстонии...

Представительство СЦКК в ДНР: ВС Украины обстреляли Горловку и Озеряновку

Представительство СЦКК в ДНР: ВС Украины обстреляли Горловку и Озеряновку

Вооруженные силы Украины утром 22 августа подвергли обстрелу Горловку и Озеряновку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх