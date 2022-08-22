Представительство СЦКК в ДНР: ВС Украины обстреляли Горловку и Озеряновку

Вооруженные силы Украины утром 22 августа подвергли обстрелу Горловку и Озеряновку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Вооруженные силы Украины утром 22 августа подвергли обстрелу Горловку и Озеряновку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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