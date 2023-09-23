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Василий Титов: «Санкции Канады – вещь неприятная. Но они не помешают Нагорному заниматься любимым делом и быть лучшим гимнастом России»

Сегодня стало известно, что олимпийский чемпион Никита Нагорный включен в санкционный список Канады. Он является начальником главного штаба всероссийского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».

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