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Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне победила в супергиганте, Ли – 2-я, Годжиа – 3-я

Горные лыжи Кубок мира Валь-д’Изер, Франция Женщины Супергигант 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.21,58 2.

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