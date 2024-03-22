Сепаратист Пучдемон собрался принять участие в выборах в Каталонии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который покинул Испанию после проведения незаконного референдума о независимости в 2017 году, объявил о своем намерении баллотироваться на парламентских выборах в регионе.
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