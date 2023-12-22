ФНС России открыла в отношении блогера Лерчек новую налоговую проверку

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала новую выездную налоговую проверку деятельности блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями.
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