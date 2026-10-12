Колумбия: три мирных жителя получили ранения в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, который, как сообщается, был осуществлен бывшими диссидентами ФАРК фронта Карлоса Патиньо в районе платной площади Эль-Бордо на Панамериканском шоссе в Ла-Сьерра, департамент Каука, в утренние часы.
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