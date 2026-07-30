С 1 августа в России меняются правила оплаты ЖКХ. Как это отразится в квитанциях и на людях

С 1 августа в России меняются правила оплаты ЖКХ. Как это отразится в квитанциях и на людяхС 1 августа 2026 года вступают в силу изменения, которые затронут сразу две важные сферы — оплату жилищно-коммунальных услуг и пенсионное обеспечение.