В Конгрессе США расследуют выходку конгрессмена с включением сигнализации

Пожарная сигнализация сработала во время обсуждения проекта продления финансирования федерального американского правительства в Конгрессе США, заявил председатель Комитета по административным вопросам Палаты представителей палаты Брайан Стайл 30 сентября журналистам.
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