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    а стрелков значит предлагает захватить укропию и кормить ее с ложечки, а это Россия точно не потянет и развалиться!Стрелков: Украина...
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    Все прогнозы через "если"... Если бы Стрелков меньше прогнозировал, было бы лучше...Стрелков: Украина...

Стрелков: Украина не ограничится Донбассом. Следующим будет Крым и не только

Стрелков: Украина не ограничится Донбассом. Следующим будет Крым и не только

Если Россия не решит вопрос с Украиной, то рано или поздно режим в Киеве решится нанести удар по Крыму и другим русским территориям.

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Комментарии
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Виктор Сотников
Петр Шипилов
Интересно, а будет ли после этого сама Украина существовать? Да и её покровители тоже?
Не волнуйтесь, наша добрая власть РФ еще будет спонсировать, субсидировать и дотировать укропов за счет граждан России.
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6 час.
Сергей Васильевич
Все прогнозы через "если"... Если бы Стрелков меньше прогнозировал, было бы лучше...
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1 час.
Александр Кондаков
а стрелков значит предлагает захватить укропию и кормить ее с ложечки, а это Россия точно не потянет и развалиться!
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35 мин.

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