Стрелков: Украина не ограничится Донбассом. Следующим будет Крым и не только

Виктор Сотников Петр Шипилов Интересно, а будет ли после этого сама Украина существовать? Да и её покровители тоже? Не волнуйтесь, наша добрая власть РФ еще будет спонсировать, субсидировать и дотировать укропов за счет граждан России.

Сергей Васильевич Все прогнозы через "если"... Если бы Стрелков меньше прогнозировал, было бы лучше...