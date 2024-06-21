Военнослужащие переброшенной в Часов Яр 24-й бригады ВСУ жалуются на применение ВС РФ «всех возможных видов оружия»

Переброшенные в Часов Яр для сдерживания наступления российских войск подразделения 24-й отдельная механизированная бригада ВСУ, понеся значительные потери, отступили сразу на нескольких участках фронта в городе и окрестностях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)