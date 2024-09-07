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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеди Осман продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

Об этом в соцсетях написал владелец греческого клуба Димитрис Яннакопулос. Турецкий форвард (29 лет, 201 см) в сезоне-23/24 провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.

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