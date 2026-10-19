«Пролетарский квартирник»: уютный вечер живой музыки в Твери — вход свободный. 22 октября в 19:00 в Малом киноконцертном зале ОДК «Пролетарка» пройдёт «Пролетарский квартирник» — музыкальный вечер, где между артистом и зрителем не будет никакой дистанции.
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