«Пролетарский квартирник»: уютный вечер живой музыки в Твери — вход свободный. 22 октября в 19:00 в Малом киноконцертном зале ОДК «Пролетарка» пройдёт «Пролетарский квартирник» — музыкальный вечер, где между артистом и зрителем не будет никакой дистанции.