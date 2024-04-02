Россиянин из ревности к сожительнице напал с ножом на юношу

В Липецкой области 34-летний россиянин предстанет перед судом за покушение на 21-летнего юношу. 8 декабря 2023 года обвиняемый, подозревавший сожительницу в неверности, проследил за ней до квартиры, где она находилась в компании своих сестер и молодого человека.
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