Россиянин из ревности к сожительнице напал с ножом на юношу

В Липецкой области 34-летний россиянин предстанет перед судом за покушение на 21-летнего юношу. 8 декабря 2023 года обвиняемый, подозревавший сожительницу в неверности, проследил за ней до квартиры, где она находилась в компании своих сестер и молодого человека.