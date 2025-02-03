Electronic Arts пообещала вернуть Need for Speed — у гоночной серии есть будущее, но приде...

Electronic Arts пообещала вернуть Need for Speed — у гоночной серии есть будущее, но придется подождатьИнтервал между появлением Need for Speed Unbound и следующей части станет крупнейшим в истории франшизы с момента её зарождения в 1994 году.
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